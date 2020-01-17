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Мир

Недвижимость главного дипломата Путина стоит больше его заработка за 100 лет (фото)

18:36 17 января 2020 754
Дом Лаврова
Инф. «ФАКТОВ»

Суммарная стоимость недвижимости министра иностранных дел Сергея Лаврова составляет около 600 млн рублей. Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что стоимость недвижимости значительно больше задекларированного дохода семьи Лаврова.

Загородный трехэтажный особняк Сергея Лаврова, расположен в элитном подмосковном поселке Ландшафт. Площадь здания — 499 м², участка — 28,4 сотки. Дом впервые задекларирован в 2014 году.

С 2008 по 2014 год, по официальным данным, суммарный заработок Лаврова и его супруги Марии составлял около 4,5 млн рублей в год, а минимальная цена домов в поселке Ландшафт — 300 млн рублей.

К примеру, дом площадью 670 м² на участке 29 соток обходится в 335 млн рублей. И такова нынешняя стоимость, а ведь с 2014 года элитная недвижимость в Подмосковье значительно подешевела, и некоторые коттеджи в Ландшафте в 2019 году предлагаются на 50% дешевле, чем в 2014-м. Однако даже покупка особняка за 300 млн эквивалентна суммарному годовому доходу Лавровых за 66 лет, а если учесть повседневные траты, то и за 100 лет!

Ранее сообщалось, что Лаврова уличили во лжи.

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