Лавров открыто признал вторжение России в Украину (видео)

Украина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы «вступилась за жителей Донбасса» — этим, по мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, он подтвердил роль России в войне. Ранее сообщалось, что РФ настаивает на внесении в Конституцию Украины особого статуса Донбасса.

В своем видеоблоге Цимбалюк прокомментировал встречу Лаврова со студентами из Армении. В ее ходе министр иностранных дел РФ говорил о событиях в Украине и сказал, что Россия «вступилась за права» жителей Крыма и Донбасса.

«Вы же нам всегда рассказывали, что у нас „внутренний“ украинский конфликт. А получается, что вы вступились за права жителей Донбасса. Чего? То есть вы признаете, что принимаете непосредственное участие в войне против Украины?», — подчеркивает Цимбалюк.

В комментарии к своему ролику журналист опровергает тезис Лаврова о том, что вторжением Россия якобы ответила на «государственный переворот» в Киеве.

«Лавров рассказывает о соглашении 21 февраля 2014 года — о соглашении между Януковичем и оппозицией при посредничестве глав МИД Германии, Франции и Польши. Но на медали за возвращение Крыма выбита дата 20 февраля 2014 года!», — напоминает Цимбалюк.

Журналист также обращает внимание на высказывание Путина о том, что Россия отправляет на Донбасс людей решать военные вопросы. Ведь в военное время решение вопросов означает — убивать.

Ранее сообщалось, что переговоры в Минске устранили все препятствия на пути к саммиту в Нормандском формате.

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