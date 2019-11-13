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Лавров открыто признал вторжение России в Украину (видео)
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы «вступилась за жителей Донбасса» — этим, по мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, он подтвердил роль России в войне. Ранее сообщалось, что РФ настаивает на внесении в Конституцию Украины особого статуса Донбасса.
В своем видеоблоге Цимбалюк прокомментировал встречу Лаврова со студентами из Армении. В ее ходе министр иностранных дел РФ говорил о событиях в Украине и сказал, что Россия «вступилась за права» жителей Крыма и Донбасса.
«Вы же нам всегда рассказывали, что у нас „внутренний“ украинский конфликт. А получается, что вы вступились за права жителей Донбасса. Чего? То есть вы признаете, что принимаете непосредственное участие в войне против Украины?», — подчеркивает Цимбалюк.
В комментарии к своему ролику журналист опровергает тезис Лаврова о том, что вторжением Россия якобы ответила на «государственный переворот» в Киеве.
«Лавров рассказывает о соглашении 21 февраля 2014 года — о соглашении между Януковичем и оппозицией при посредничестве глав МИД Германии, Франции и Польши. Но на медали за возвращение Крыма выбита дата 20 февраля 2014 года!», — напоминает Цимбалюк.
Журналист также обращает внимание на высказывание Путина о том, что Россия отправляет на Донбасс людей решать военные вопросы. Ведь в военное время решение вопросов означает — убивать.
Ранее сообщалось, что переговоры в Минске устранили все препятствия на пути к саммиту в Нормандском формате.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.