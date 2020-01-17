24.09 / 24.38 26.69 / 27.13
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лаврова поставили на место из-за наглого вранья про США

15:39 17 января 2020 607
Сергей Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел отправленного в отставку правительства России Сергей Лавров резко выразился об отношении к международному праву в США. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео уже уличал Сергея Лаврова во лжи, теперь это сделал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В России давно хотят поставить свои законы выше, чем международные нормы. Обосновать такую позицию попытался Сергей Лавров, который заявил: «В США просто записано, что международное право — это дело десятое, и они так к нему на практике относятся».

Алексей Венедиктов ответил ему в Telegram-канале aavst, что в статье VI, параграф 2, Конституции США указано:

«Настоящая Конституция и принимаемые в ее исполнение законы Соединенных Штатов, равно как и все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать этому праву, вне зависимости от противоречащих ему положений Конституции или законов любого из штатов».

Ранее виднейший исследователь путинизма Игорь Эйдман рассказал «ФАКТАМ», зачем Путин устроил перестановки во властных структурах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер