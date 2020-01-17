Лаврова поставили на место из-за наглого вранья про США

Мир

Министр иностранных дел отправленного в отставку правительства России Сергей Лавров резко выразился об отношении к международному праву в США. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео уже уличал Сергея Лаврова во лжи, теперь это сделал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В России давно хотят поставить свои законы выше, чем международные нормы. Обосновать такую позицию попытался Сергей Лавров, который заявил: «В США просто записано, что международное право — это дело десятое, и они так к нему на практике относятся».

Алексей Венедиктов ответил ему в Telegram-канале aavst, что в статье VI, параграф 2, Конституции США указано:

«Настоящая Конституция и принимаемые в ее исполнение законы Соединенных Штатов, равно как и все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать этому праву, вне зависимости от противоречащих ему положений Конституции или законов любого из штатов».

Ранее виднейший исследователь путинизма Игорь Эйдман рассказал «ФАКТАМ», зачем Путин устроил перестановки во властных структурах.

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