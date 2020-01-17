Происшествия

Антисанитария и неправильное питание: в Киеве разоблачили подпольный детский сад (фото)

В столице работал «детский сад», который не имел разрешительных документов и не соответствовал санитарно-гигиеническим требованиям. Ранее в Одессе обнаружили маленькую девочку, которая жила на свалке в шалаше.

Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что детский сад был расположен в частном доме на улице Достоевского. Его посещали более 10 детей.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который сразу завел детей в дом и отказался от общения. Когда полицейские попали внутрь, то обнаружили двух женщин, не имевших отношения к детям.

Выяснилось, что пребывание детей в частном доме представляет для них опасность — не соблюдаются санитарно-гигиенические требования, нормы пожарной безопасности и питания.

Полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Николаеве охранник-педофил приставал к маленькому мальчику.

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