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«Очень скользкий момент»: коллега Заворотнюк ответила на вопрос о ее болезни
Российская актриса Екатерина Дубакина, которая 16 лет назад сыграла Машу Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», ответила на вопрос о болезни Анастасии Заворотнюк.
Так, в интервью кп.ру Дубакина рассказала, как на нее повлияли съемки в популярном сериале, а также постаралась рассказать о «ситуации вокруг Анастасии Заворотнюк».
«Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент… Мне бы не хотелось обсуждать его подробно», — сказала Дубакина, пожелав здоровья Анастасии и сил ее близким.
Напомним, что, по слухам, у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Родственники актрисы не подтверждают эту информацию, но и не опровергают
Ранее появилась информация, что актрису выписали домой, но причина также не сообщалась.
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