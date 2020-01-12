Шоу-бизнес

«Нет смысла в лечении»: в России сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

Российские СМИ сообщили о том, что больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали домой.

«Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена», — пишут «Новости 7 дней в неделю».

Подтверждает то, что актриса дома, и отсутствие родственников в больнице, где она лечилась ранее. Как известно, фотографы охотятся за близкими Заворотнюк под стенами больницы круглосуточно.

Другие источники говорят, что у семьи Заворотнюк закончились деньги, чтобы оплачивать пребывание артистки в лечебном заведении.

Правда, есть и оптимистические слухи. Поклонники верят, что актриса просто идет на поправку.

Напомним, что ранее в сети Заворотнюк обвинили в симуляции из-за долгов. Один из российских сайтов намекал, что слухи о смертельной болезни актрисы преувеличены, а сама она может прожить еще лет 15.

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