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Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты
В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону. Мужские сборные посоревнуются в эстафете 4×7,5 км.
В гонке примут участие 26 команд. Среди них будет и украинская, у которой 11-й стартовый номер. Первым на дистанцию уйдет Артем Тищенко, за ним побежит Артем Прима, третий этап «закроет» Антон Дудченко, а завершающий — Дмитрий Пидручный.
Перед отчетной гонкой наши ребята занимают в зачете Кубка наций седьмое место. Тройку же лидеров составляют Норвегия, Франция и Германия.
В прямой видеотрансляции за мужской эстафетой (начало — в 15:15) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Добавим, что завершится пятый этап Кубка мира в воскресенье, 19 января, двумя гонками преследования — женщины выйдут на старт в 13:15, а мужчины побегут в 15:30.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная завершила эстафету в топ-6, до последнего огневого рубежа претендуя на пьедестал.
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