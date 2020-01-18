Макгрегор – Серроне: бойцы показали одинаковый вес (видео)

Спорт

В Лас-Вегасе прошла обязательная церемония взвешивания за сутки до вечера UFC 246, главным боем которого станет встреча ирландца Конора Макгрегора (21 победа, 4 поражения) и американца Дональда Серроне (36 побед, 13 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Этот поединок пройдет в легком дивизионе, крайняя планка которого — 170 фунтов (77 кг). Оба бойца — и Конор, и Дональд — уложились точь-в-точь в нужный вес, и теперь могут спокойно готовиться, в первую очередь морально, к предстоящей встрече в октагоне.

Взвешивание Макгрегора

Взвешивание Серроне

Cerrone makes the easy weight of 170! Looks very healthy! Cant wait to see if Connor looks the same as well! pic.twitter.com/O6W2EKxdBZ — EVERYTHING MMA (@MDOTMMA) January 17, 2020

Напомним, что бой Макгрегор — Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января, ориентировочное начало — в воскресенье, 19 января, в 6:30 утра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на дуэль взглядов Макгрегор пришел с бородой и косичкой, а Серроне — в ковбойской шляпе.

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