- 08:04 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты
- 08:01 «Раньше пару метров не мог преодолеть без страшной одышки, а сейчас спокойно поднимаюсь по лестнице»
- 07:42 Сын жертвы авиакатастрофы в Иране растрогал рассказом об отце
- 07:21 Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды
- 07:13 Макгрегор – Серроне: бойцы показали одинаковый вес
- 07:06 Крещение: чего нельзя и что нужно делать в праздник
- 06:57 Погода на Крещение: синоптики уточнили прогноз
- 06:55 Ждать осталось недолго: "Валюха" из "Сватов" назвала сроки выхода седьмого сезона сериала
- 06:55 Поздравления с Крещением Господним 2020: яркие открытки, пожелания, смс
- 06:30 Жванецкий прокомментировал свою "болезнь, от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев"
- 05:54 "Взрывное" перемирие: количество взрывов на Донбассе увеличилось за сутки почти в пять раз
- 05:25 За шаг до трагедии: в аэропорту "Киев" долгое время не мог сесть самолет из Греции
Макгрегор – Серроне: бойцы показали одинаковый вес (видео)
В Лас-Вегасе прошла обязательная церемония взвешивания за сутки до вечера UFC 246, главным боем которого станет встреча ирландца Конора Макгрегора (21 победа, 4 поражения) и американца Дональда Серроне (36 побед, 13 поражений).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
Этот поединок пройдет в легком дивизионе, крайняя планка которого — 170 фунтов (77 кг). Оба бойца — и Конор, и Дональд — уложились точь-в-точь в нужный вес, и теперь могут спокойно готовиться, в первую очередь морально, к предстоящей встрече в октагоне.
Взвешивание Макгрегора
.@TheNotoriousMMA makes a perfect 170lbs. The #UFC246 main event is official pic.twitter.com/r1UVcpPiG9— MMAFighting.com (@MMAFighting) January 17, 2020
Взвешивание Серроне
Cerrone makes the easy weight of 170! Looks very healthy! Cant wait to see if Connor looks the same as well! pic.twitter.com/O6W2EKxdBZ— EVERYTHING MMA (@MDOTMMA) January 17, 2020
Напомним, что бой Макгрегор — Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января, ориентировочное начало — в воскресенье, 19 января, в 6:30 утра.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на дуэль взглядов Макгрегор пришел с бородой и косичкой, а Серроне — в ковбойской шляпе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.