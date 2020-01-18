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Спорт

Макгрегор – Серроне: бойцы показали одинаковый вес (видео)

7:13 18 января 2020 96
Макгрегор Серроне взвешивание
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Лас-Вегасе прошла обязательная церемония взвешивания за сутки до вечера UFC 246, главным боем которого станет встреча ирландца Конора Макгрегора (21 победа, 4 поражения) и американца Дональда Серроне (36 побед, 13 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Этот поединок пройдет в легком дивизионе, крайняя планка которого — 170 фунтов (77 кг). Оба бойца — и Конор, и Дональд — уложились точь-в-точь в нужный вес, и теперь могут спокойно готовиться, в первую очередь морально, к предстоящей встрече в октагоне.

Взвешивание Макгрегора

 

Взвешивание Серроне

 

Напомним, что бой Макгрегор — Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января, ориентировочное начало — в воскресенье, 19 января, в 6:30 утра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на дуэль взглядов Макгрегор пришел с бородой и косичкой, а Серроне — в ковбойской шляпе.

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