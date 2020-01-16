Спорт

Макгрегор с косичкой и Серроне в шляпе: дуэль взглядов перед боем UFC (видео)

За несколько дней до поединка между ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений), который станет главным в рамках вечера UFC 246 в Лас-Вегасе, прошла обязательная дуэль взглядов бойцов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ

И Конор, и Дональд пришли на мероприятие в строгих деловых костюмах. У американца на голову была надета ковбойская шляпа, а ирландец к обильной бороде заплел еще косичку на голове. Впрочем, вели себя бойцы по-джентльменски, пожав друг другу руки перед и после дуэли взглядов, а также обойдясь без взаимных оскорблений.

Напомним, что поединок Макгрегор — Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января по киевскому времени на T-Mobile Arena. Билеты на вечер поединок были распроданы за один день еще перед Новым годом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции супербой между Макгрегором и Серроне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter