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Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
В ночь с 18 на 19 января зрители на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями грандиозного боя в рамках турнира UFC 246 между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
Для Макгрегора предстоящий поединок станет первым после скандального боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го, повлекшим за собой длительную дисквалификацию для бойцов. Что касается Серроне, то в 2019-м он провел четыре поединка, два из которых выиграл (нокаутом у Александера Эрнандеса и решением судей у Эла Яквинты) и два проиграл (Тони Фергюсону решением докторов после второго раунда и Джастину Гэтжи нокаутом в первой пятиминутке).
В прямой трансляции бой Макгрегор — Серроне на территории Украины покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Ориентировочное начало — 19 января в 06:30 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Рен-ТВ» (Россия), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Макгрегора явным фаворитом предстоящего боя с Серроне.
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