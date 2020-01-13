23.82 / 24.12 26.31 / 26.79
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC

16:16 13 января 2020 212
Макгрегор&nbsp;— Серроне смотреть онлайн
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 18 на 19 января зрители на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями грандиозного боя в рамках турнира UFC 246 между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Для Макгрегора предстоящий поединок станет первым после скандального боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го, повлекшим за собой длительную дисквалификацию для бойцов. Что касается Серроне, то в 2019-м он провел четыре поединка, два из которых выиграл (нокаутом у Александера Эрнандеса и решением судей у Эла Яквинты) и два проиграл (Тони Фергюсону решением докторов после второго раунда и Джастину Гэтжи нокаутом в первой пятиминутке).

В прямой трансляции бой Макгрегор — Серроне на территории Украины покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Ориентировочное начало — 19 января в 06:30 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Рен-ТВ» (Россия), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Макгрегора явным фаворитом предстоящего боя с Серроне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Такума Тани

Миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной (фото, видео)

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер