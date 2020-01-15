Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC

Спорт

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena вместительностью 20 тысяч человек пройдет долгожданный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Огненное промо боя

Первый бой Конора с октября 2018-го

Для Макгрегора предстоящий поединок станет первым после скандального боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го, повлекшим за собой длительную дисквалификацию для бойцов. Что касается Серроне, то в 2019-м он провел четыре поединка, два из которых выиграл (нокаутом у Александера Эрнандеса и решением судей у Эла Яквинты) и два проиграл (Тони Фергюсону решением докторов после второго раунда и Джастину Гэтжи нокаутом в первой пятиминутке).

Рекордный гонорар для Макгрегора

Стали известны размеры гонораров Конора Макгрегора и Дональда Серроне за предстоящий бой. Как сообщает Republic World, Макгрегор получит 5 млн долларов, Серроне — 2 млн. При этом за бой с Хабибом Нурмагомедовым ирландец получил 3 млн, а Серроне в последнем поединке с Джастином Гэтжи пополнил свой банковский счет на 195 тысяч долларов. Каждый из бойцов может добавить к своему гонорару по 5 тысяч долларов, если буду удостоены номинации «Бой вечера» или «Нокаут вечера».

Сейчас — с Серроне, затем — с Хабибом

Ирландец всерьез рассчитывает уже в ближайшее время вновь сойтись в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Конор не верит, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона действительно состоится. Он рассчитывает сменить Фергюсона в том случае, если Тони не сможет драться. Посмотрим, что из этого выйдет, но Конор точно настроен на реванш», — цитирует главу UFC Дэйна Уайт в интервью TMZ.

Напомним, что бой между Хабибом и Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Ранее поединок между бойцами переносился четыре (!) раза.

Конор рассказал, почему проиграл Хабибу

Конор Макгрегор в откровенном интервью американскому телеканалу ESPN пролил свет на свою подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым, объяснив причину своего поражения склонностью к алкоголю.

«Я пил на неделе боя, это было сумасшествие. Во мне был яд или что-то такое. Не знаю, почему так случилось. В отеле находились люди, которым я мог позвонить и позвать на бой в тренажерном зале. Это были полноценные поединки, без защиты головы, без перчаток, и я побеждал. Я выигрывал эти войны, отправлял парней в нокаут, шел праздновать и возвращался через три дня. Но это уже не повторится. Я совершал ошибки, я это признаю и исправляю их», — рассказал боец.

Букмекеры отдают предпочтение Конору

В предстоящем поединке ведущие украинские и мировые букмекеры видят фаворитом ирландского бойца. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,27−1,33 (на досрочную победу дается 1,44−1,53), на победу американца — 3,30−3,80 (на досрочный выигрыш — 4,50−8,0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины бой Макгрегор — Серроне.

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