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Жванецкий прокомментировал свою "болезнь, от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев"

6:30 18 января 2020 449
Михаил Жванецкий
Инф. «ФАКТОВ»

Родившийся в украинской Одессе российский сатирик Михаил Жванецкий прокомментировал слухи о том, что он страдает от неизлечимой болезни.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, будто незадолго до Нового года 85-летний сатирик узнал о болезни, «от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев». Масла в огонь подлила новость о том, что Жванецкий обратился в больницу Управления делами президента.

Как известно, причиной смерти певца Вилли Токарева стало онкологическое заболевание, а актер Олег Табаков умер от остановки сердца из-за заражения крови.

Но у Михаила Жванецкого, похоже, дела намного лучше — свой комментарий агентству ТАСС он давала из ресторана, где находился вместе с женой.

Сначала трубку взяла супруга юмориста.

«У нас все хорошо, просто Михаил Михайлович лежит на профилактике запланированной, а сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку», — сказала она.

Сам Жванецкий сказал, что чувствует себя нормально.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — заявил он, добавив, что «знает, откуда у этих слухов растут ноги».

Напомним, что Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. Позже он стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.

Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют «один Жван», а жанр, в котором выступает сатирик, именуют «Жванецким». По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. В частности, Жванецкий — автор сборников «Моя Одесса», «Год за два» и других, а «Собрание сочинений», первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году Михаил Жванецкий решил объяснить, почему принял орден «За заслуги перед Отечеством» III степени от президента РФ Владимира Путина.

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