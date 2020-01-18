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Украина

Погода на Крещение: синоптики уточнили прогноз

6:57 18 января 2020 213
Туман в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Вопреки народным прогнозам, Крещение в 2020 году не станет морозным, однако столбики термометров периодически будут показывать 0 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Суббота, 18 января, будет довольно ветреной, порывы будут достигать 10 метров в секунду. В Киеве температура воздуха днем составит 0−2 градуса тепла (в центре — 1−3 градусов тепла, в Закарпатье и в Крыму — 2−4 градуса). Осадков не ожидается ни в одном из регионов, включая столицу.

Ночь на Крещение пройдет с заморозками до минус 4 градусов, а днем 19 января снова ожидаются 1−3 градуса тепла (в Киеве — 0−2 градуса, а в Симферополе и Ужгороде — до 4 градусов выше нуля). Ветер изменит направление — он будет дуть с востока, однако скорость останется прежней — 5−10 метров в секунду.

Понедельник, 20 января, не принесет погодных сюрпризов. Средняя дневная температура воздуха в центре, на западе, востоке и юге страны составит 1−3 градуса, в столице — 0−2 градуса. Осадков по-прежнему ждать не стоит.

Долгосрочный прогноз погоды от Украинского Гидрометцентра и народных синоптиков читайте в статье «ФАКТОВ» «Крещенских морозов не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы».

Напомним, также «ФАКТЫ» писали, как отметить Крещение, чтобы быть здоровыми весь год.

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