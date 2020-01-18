Ждать осталось недолго: "Валюха" из "Сватов" назвала сроки выхода седьмого сезона сериала

Шоу-бизнес

Российская актриса Татьяна Кравченко, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Сваты», решила также податься в предсказатели и «осторожно спрогнозировала» в Instagram дату выхода на экраны новых серий ситкома.

«Мы должны были давно снять седьмой сезон, поэтому страшно уже что-то загадывать. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 „Сваты“ выйдут», — заявила она.

«Очень ждем продолжения!» «По-настоящему семейный сериал», — написали в комментариях под постом Татьяны Кравченко ее подписчики — очевидно, россияне.

Как известно, съемки седьмого сезона сериала «Сваты» были заморожены на неопределенный срок. При этом известно, что было уже отснято несколько новых серий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский актер Федор Добронравов также надеется на выход седьмого сезона сериала в 2021 году. «Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сказал он. По словам актера, сериал сейчас активно снимается в Беларуси. Работа идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске. На этот раз нам покажут главных героев в молодости.

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