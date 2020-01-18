Деньги

Одиноким матерям увеличат выплаты: когда и на сколько

В Украине в 2020 году повысится государственная помощь на детей одиноким матерям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в Facebook.

Так, помощь одиноким матерям на детей в возрасте до 6 лет составит в 2020 году:

• с 1 января — 1779 грн;

• с 1 июля — 1859 грн;

• с 1 декабря — 1921 грн.

Помощь на детей 6−18 лет:

• с 1 января — 2218 грн;

• с 1 июля — 2318 грн;

• с 1 декабря — 2395 грн.

Как писали «ФАКТЫ», с 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата. Теперь она составит 4 723 гривны. Увеличится также и размер минимальной пенсии, которую начнут выплачивать уже в первых числах нового года, — до 1 638 грн. В июле он составит 1 712, а в декабре 2020 года — 1 769. В заявленных планах правительства — до конца года поднять минимальную пенсию до 3 328 грн. А вот размер пособия при рождении ребенка, которое хотели то сократить, то увеличить до 100−400 тысяч, пока останется прежним — 41 280 грн.

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