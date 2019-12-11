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Украина

Зеленский одобрил бюджет на следующий год

14:04 11 декабря 2019 20
Зеленский на трибуне
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой госбюджет на 2020 год.

В основном финансовом документе Украины на следующий год доходы предусмотрены на уровне 1 093,669 млрд грн, а расходы — 1 180,099 млрд грн. Дефицит госбюджета должен составить 2,09% ВВП — 94,275 млрд грн.

Предполагается, что средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/доллар, минимальная зарплата запланирована на уровне 4 723 грн, а прожиточный минимум — 2 027 грн.

Об основных показателях бюджета читайте в материале «Бюджет Украины на 2020 год: ключевые цифры» на сайте «ФАКТОВ».

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