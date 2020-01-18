Ходил с охранником: появились новые данные о расстрелянном в Харькове директоре похоронного бюро

Происшествия

В Харькове 16 января во дворе 16-этажки по улице Танкопия киллер застрелил 48-летнего Виталия Шульгу — директора похоронного бюро при 3-м городском кладбище. ЧП произошло, когда иномарка подъехала к дому.

Как выяснилось, Шульга жил в квартире с супругой, тремя детьми и родителями. Не так давно у него появился личный охранник, сообщает KHARKIV Today.

«12 января прошлого года прямо возле квартиры напали на его соседа по этажу Дмитрия Исаева (заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО „Харьковоблэнерго“, — Авт.). Нападавших было двое. Один нанес несколько ножевых ранений в живот и грудь, а второй бил по голове кирпичом. Нападавшие скрылись, кто это был, так и не выяснили. Диму тогда спасли, а у Виталика после этого происшествия и появился охранник. Он всегда выводил его из квартиры и заводил в квартиру после работы. Видел, что охранник ходил всегда с пистолетом», — говорит сосед погибшего.

Соседи говорят: Шульга с семьей жил небогато, у них, якобы, даже не было собственного авто. Зато всегда помогал и выручал из беды не только близких, но и соседей.

Сотрудники 3-го кладбища и бюро, которым заведовал Шульга, сегодня были немногословны. О происшествии здесь узнали из новостей, а о погибшем все как один отзываются положительно.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что одна из главных версий следствия — криминальные разборки в похоронном бизнесе.

Как писали «ФАКТЫ», ранее свидетели помогли составить описание подозреваемого. Предположительному киллеру около 30 лет. Мужчина был среднего роста — 175−177 см. Одет киллер был в темную короткую куртку с высоким воротником, закрывающим большую часть лица. Также свидетели запомнили черную шапку с рисунками белого цвета.

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