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В Харькове посреди улицы расстреляли директора местного кладбища: фото и видео с места происшествия
В четверг, 16 января, около 17−30, в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ. Ранее большой резонанс вызвало убийство бизнесменом семьи своего друга.
Как сообщает Цензор. НЕТ, убит директор городского кладбища № 3 Виталий Шульга. Для поимки злоумышленников полиция ввела операцию «Сирена».
По информации Telegram-канала «Харьков Live», киллер стрелял из пистолета с глушителем. Убийство произошло на улице Танкопия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Cайт «057.ua» сообщает, что мужчине было 48 лет. Киллер открыл огонь, когда тот подходил к подъезду. У погибшего остались жена и двое детей. По словам медиков, мужчина был ранен в живот и скончался до приезда «скорой помощи».
Ранее сообщалось. что в Харькове взорвали автомобиль вместе с его владельцем.
Фото: 057.ua
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