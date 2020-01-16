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Происшествия

В Харькове посреди улицы расстреляли директора местного кладбища: фото и видео с места происшествия

19:35 16 января 2020 345
На месте убийства
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 16 января, около 17−30, в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ. Ранее большой резонанс вызвало убийство бизнесменом семьи своего друга.

Как сообщает Цензор. НЕТ, убит директор городского кладбища № 3 Виталий Шульга. Для поимки злоумышленников полиция ввела операцию «Сирена».

По информации Telegram-канала «Харьков Live», киллер стрелял из пистолета с глушителем. Убийство произошло на улице Танкопия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Cайт «057.ua» сообщает, что мужчине было 48 лет. Киллер открыл огонь, когда тот подходил к подъезду. У погибшего остались жена и двое детей. По словам медиков, мужчина был ранен в живот и скончался до приезда «скорой помощи».

Ранее сообщалось. что в Харькове взорвали автомобиль вместе с его владельцем.

Фото: 057.ua

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