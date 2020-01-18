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Автобус с пассажирами загорелся прямо посреди дороги: жуткое происшествие в Днепре попало на видео
В Днепре на ходу горел маршрутный автобус № 95. На опубликованных в сети кадрах видеорегистратора проезжающей мимо машины видно, что огонь сопровождался сильным задымлением. Напомним, в ноябре на трассе Киев-Чоп горел двухэтажный автобус сообщением Харьков-Познань.
В момент возгорания в салоне были пассажиры, однако они успели покинуть автобус и отправились дальше на другом.
Тем временем водитель сам справился с огнем до приезда спасателей.
Причину возгорания транспортного средства прямо посреди оживленной трассы — на съезде с Кайдакского моста — установит следствие. Уже назначены соответствующие экспертизы, сообщили Информатору в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, минувшим летом в Киеве на метро «Лесная» вспыхнула маршрутка, еще не успевшая взять пассажиров. Тогда полиция выдвинула версию об умышленном поджоге, а в сети обсуждали вероятность применения поджигателем коктейля Молотова.
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