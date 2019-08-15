Коктейль "Молотова"? Появились новые подробности о сгоревшей маршрутке в Киеве (фото)

Происшествия

Из маршрутки, которая сгорела в Киеве в районе станции метро «Лесная», изъяли предметы, которые могут свидетельствовать о ее поджоге.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Киева, правоохранители выяснили, что после того, как на конечной остановке из транспортного средства вышли все пассажиры, водитель услышал хлопок, а вскоре автобус загорелся.

«По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника воспламенения. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы», — говорится в сообщении.

Следственным отделом Деснянского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в маршрутке начался во время движения. Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако ничего сделать так и не смог.

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