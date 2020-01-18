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Слежка за Йованович: в США обнародовали новые сведения
Неизвестные люди якобы следили за Мари Йованович, когда та находилась в должности посла в Украине. Несколько дней назад Нацполиция открыла уголовное производство из-за возможного слежения за дипломатом.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дело будут расследовать вместе с американскими правоохранителями. И вот — Палата представителей США обнародовала новые документы, удостоверяющие факт слежки за Мари Йованович. Это документы от Льва Парнаса, помощника адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает CNN.
В бумагах содержатся скриншоты переписки с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Сообщения с его телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.
В одном из сообщений неизвестный контакт с бельгийским номером отправил Хайду фото Йованович. Кроме того, в новых документах можно проследить связь между помощником Руди Джулиани — Львом Парнасом, и Дереком Харви — помощником конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Дэвида Нуньеса.
Парнас и Харви договаривались об организации бесед с украинскими чиновниками. В сообщениях есть фамилии бывших генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко. Парнас и Харви договаривались о том, чтобы провести встречи в отеле Trump International в Вашингтоне.
Более подробно о скандале вокруг слежки за бывшим послом США Мари Йованович читейте в материале: Ложь Трампа, давление Белого дома на Зеленского и увольнение Йованович: Парнас в США дал разгромное интервью.
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