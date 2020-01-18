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Деньги

Доллар и евро подорожают: сколько будет стоить валюта после выходных

13:50 18 января 2020 232
Курс доллара
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 20 января. Так, доллар США подорожает на 16 копеек и будет стоить 24,25 грн. Евро подорожает на 3 копейки и его стоимость составит 26,93 грн.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время курсы доллара и евро в Украине постепенно идут вверх. Эти тенденции имеют место как на наличном, так и на межбанковском валютных рынках. Растут и официальные курсы валют, устанавливаемые Нацбанком. Так, за два дня с 15 января по 17 января американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская — на 21 копейку. На 17 января НБУ устанавливал курсы валют на уровне 24,09 грн за доллар и 26,90 грн за евро.

Ранее валютные эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», прогнозировали, что валютный курс в ближайшее время будет незначительно колебаться, но в перспективе не сильно отклонится от текущих значений.

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