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Украина

Тоскуют по Украине: ученые РФ заявили о рекордной смертности крымчан после аннексии полуострова

0:36 2 декабря 2019 181
Засыхающий Крым
Инф. «ФАКТОВ»

В засыхающем без днепровской воды Крыму значительно усложнилась демографическая ситуация после оккупации полуострова Россией. В частности, рекордного уровня достигли показатели смертности, и это связано с аннексией полуострова, считает представитель Таврического национального университета Евгения Горюнова.

Об этом пишет «Рамблер».

По словам Горюновой, высокие показатели смертей связаны с тоской жителей полуострова по родной стране, Украине.

По данным Горюновой, за последние пять лет в Крыму погибло 192 тысячи человек. Показатель смертности «зашкаливал» в 2014—2016 годах.

«Какие причины этого? Скорее всего, это происходит из-за реакции на аннексию — у людей не выдерживают нервы, сердце», — приводит слова Елены Горюновой TezarNews.

Напомним, что не менее пугающая ситуация наблюдается на других территориях, куда пришел «русский мир»: за прошедший год численность постоянного населения в оккупированной части Донецкой области сократилась почти на 30 тысяч человек. Об этом сообщили в так называемом «минздраве ДНР». По данным другого ведомства — «госстата ДНР», на 1 января 2019 года численность населения составила 2 миллиона 277 тысяч человек (в 2017 было 2 миллионах 306 тысяч). Отмечается, что уровень смертности превышает в 3 раза уровень рождаемости.

В «ДНР» обеспокоены тем, что при таких темпах вымирания «республика» через 10 лет потеряет 300 тысяч человек, а через 75 лет — всё население. Официально причинами смертности называют болезни, умалчивая о безработице и об общем уровне жизни в «республике».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК заявила о том, что Россия вдвое занизила число людей, переселившихся в Крым после аннексии полуострова. Если крымские правозащитники говорят о как минимум 500 тысячах переселенцев, то официально в России подтверждают лишь 280 тысяч новоприбывших на полуостров.

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