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В сети показали, во что превратился Северо-Крымский канал за время аннексии полуострова (видео)
Главная водная артерия Крыма — Северо-Крымский канал — разрушается без воды и находится в плачевном состоянии. Одновременно крымские экологи заявили о резком росте загрязненности местных рек.
До аннексии канал соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.
После 2014 поставки воды на полуостров прекратили.
Сегодня Северо-Крымский канал не работает. Он порос травой, некоторые плиты у стен отвалились. Канал замусорен, не чищен и требует восстановления.
Как Северо-Крымский канал разрушается без воды (видео) pic.twitter.com/WmUHcL1sW9— Крым. Реалии (@krymrealii) November 4, 2019
На пресс-конференции 10 октября президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что сейчас о водоснабжении Крыма речь не идет.
Ранее в сети показали фото, во что оккупанты превратили межгорное водохранилище в Симферопольском районе, которое до начала аннексии было самым крупным искусственным наливным водоемом Крыма и питало Северо-Крымский канал.
О том, что вопрос водоснабжения полуострова, может стать ключевым в возвращении Крыма, читайте в эксклюзивном интервью бывшего постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина: «У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым».
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