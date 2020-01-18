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Мир

Тайно снимали в спальне: путинские силовики попали в громкий скандал (фото)

15:57 18 января 2020 834
Оперативники ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ почти полгода вели тайную съемку в спальне активистки партии «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, после чего женщину отправили под домашний арест. Напомним, в конце года силовики пришли с обыском к журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной, которая писала о российской агрессии на Донбассе.

Анастасия Шевченко

О том, что ее мать снимали, дочь активистки Влада узнала у следователя, когда увидела в деле фотографии и видео, на которых мать была запечатлена без пижамы. Также она ознакомилась с постановлением суда, разрешающим ведение записи.

«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником», — рассказала Владислава в сети.

В свою очередь адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин уточнил, что инициатором установки видеокамеры в спальне активистки стал Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области.

Шевченко стала первой в стране обвиняемой по делу об участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Шевченко вменяют участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 16 января ей продлили домашний арест до 20 марта.

А тем временем в аннексированном Крыму сотрудниками ФСБ была задержана 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которую обвинили в шпионаже на Украину.

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