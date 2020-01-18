- 16:45 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC
- 16:36 Ударил ножом в грудь: неадекват напал на продавца в запорожском магазине
- 16:29 Крушение самолета МАУ: Иран дал важное обещание
- 16:06 У Лаврова устроили истерику из-за нового украинского закона об образовании
- 15:57 Тайно снимали в спальне: путинские силовики попали в громкий скандал
- 15:53 В районе аэропорта "Борисполь" 19 января ограничат движение
- 15:39 СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации "ЛНР"
- 15:28 Под Запорожьем грузовик раздавил легковушку: есть жертва
- 15:18 19-летняя украинка таки продала свою девственность с аукциона
- 15:07 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты
- 15:02 Писал о судилище над крымскими татарами: оккупанты запретили въезд в Крым украинскому журналисту
- 15:02 «Когда муж шел на войну, испекла ему коржик-оберег. Может, это и спасло его на Светлодарской дуге»
Тайно снимали в спальне: путинские силовики попали в громкий скандал (фото)
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ почти полгода вели тайную съемку в спальне активистки партии «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, после чего женщину отправили под домашний арест. Напомним, в конце года силовики пришли с обыском к журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной, которая писала о российской агрессии на Донбассе.
Анастасия Шевченко
О том, что ее мать снимали, дочь активистки Влада узнала у следователя, когда увидела в деле фотографии и видео, на которых мать была запечатлена без пижамы. Также она ознакомилась с постановлением суда, разрешающим ведение записи.
«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником», — рассказала Владислава в сети.
В свою очередь адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин уточнил, что инициатором установки видеокамеры в спальне активистки стал Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области.
Шевченко стала первой в стране обвиняемой по делу об участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Шевченко вменяют участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 16 января ей продлили домашний арест до 20 марта.
А тем временем в аннексированном Крыму сотрудниками ФСБ была задержана 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которую обвинили в шпионаже на Украину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.