Украина

ФСБ задержала 64-летнюю жительницу Севастополя по подозрению в работе на украинскую разведку

В оккупированном Россией Крыму продолжается волна «шпиономании»: в этот раз сотрудниками ФСБ задержана 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которая родилась в Бахчисарае.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Правозащитникам удалось выяснить, что женщина была задержана в ноябре 2019 года по подозрению «в совершении государственной измены».

По данным пресс-службы ФСБ РФ, она якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки «целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».

27 ноября 2019 года «Ленинский районный суд» Севастополя в отношении Галины Долгополой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 26 января 2020 года. Об этом сообщалось на официальном сайте «суда» без указания персональных данных арестованной.

Женщине инкриминируют ст. 275 УК РФ, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в ФСБ России заявили о задержании двух граждан Украины, которые якобы пытались покинуть аннексированный Крым в обход российских пунктов пропуска. Задержанные якобы «имеют криминальное прошлое» и на территории аннексированного Крыма «перебивались случайными заработками».

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