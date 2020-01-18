Украина

Больше всех получает Аваков: обнародованы данные о зарплатах министров

Правительство Украины выполнило обещание обнародовать данные о зарплатах министров, включая премьера. В соответствии с информацией, обнародованной на сайте Кабмина, средняя месячная зарплата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составляла 60 479 грн. При этом в декабре с учетом надбавок и премий глава правительства получил 76 190 грн, а в феврале (когда надбавок не было) — «только» 43 724 грн.

Зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы составляла 58 652 грн., в т. ч. в декабре он получил 86 774 тыс. грн.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров получал в среднем 55 664 грн. в месяц, в т. ч. в декабре его зарплата составляла 84 887 грн, из которых 35 506 тыс. — надбавка и 49 381 тыс. — премия.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет получал по 32 386 грн., в т. ч. в декабре — 17 544 грн., а в сентябре и октябре — по 48 тыс. грн.

Больше других членов Кабмина в 2019 году получал министр внутренних дел Арсен Аваков — 100 041 грн., в т. ч. в декабре ему начислили 186 541 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 тыс. грн, в т. ч. надбавка — 73,337 тыс. грн., премия — 149,255 тыс. грн. Средняя заработная плата — 83,947 тыс. грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получал по 61,299 грн. в месяц, в т. ч. в декабре его зарплата составила 162,003 тыс. грн. (с учетом надбавки в 39,105 тыс. грн., премии — 122,898 тыс. грн.).

Зарплата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 62,069 тыс. грн., в т. ч. в декабре ему начислили 233,893 грн. (надбавка — 48,279 тыс. грн, премия — 73,766 тыс. грн. и материальная помощь — 111,848 тыс. грн.).

Министр финансов Оксана Маркарова в декабре получила 89,387 тыс. грн., в т. ч. 36,387 тыс. грн. — надбавка и 53 тыс. грн. — премия. Средняя заработная плата министра за год составила 62 075 грн.

Средняя заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 44 527 грн., в т. ч. в декабре он получил 44 038 грн. (надбавки — 36 038 грн., премия — 8000 грн).

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в декабре получил 112,905 тыс. грн., в т. ч. надбавки — 32,905 тыс. грн., премии — 80 тыс. грн. Средняя зарплата министра в 2019 году составила 38,512 тыс. грн.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки — 35 961 грн и премии 190 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре — 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 грн.

Напомним, на встрече президента и премьер-министра 17 января была достигнута договоренность о разработке механизма начисления справедливых зарплат и премий чиновникам и топ-менеджерам.

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