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Больше всех получает Аваков: обнародованы данные о зарплатах министров
Правительство Украины выполнило обещание обнародовать данные о зарплатах министров, включая премьера. В соответствии с информацией, обнародованной на сайте Кабмина, средняя месячная зарплата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составляла 60 479 грн. При этом в декабре с учетом надбавок и премий глава правительства получил 76 190 грн, а в феврале (когда надбавок не было) — «только» 43 724 грн.
Зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы составляла 58 652 грн.,
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров получал в среднем 55 664 грн. в месяц,
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет получал по 32 386 грн.,
Больше других членов Кабмина в 2019 году получал министр внутренних дел Арсен Аваков — 100 041 грн.,
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 тыс. грн,
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получал по 61,299 грн. в месяц,
Зарплата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 62,069 тыс. грн.,
Министр финансов Оксана Маркарова в декабре получила 89,387 тыс. грн.,
Средняя заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 44 527 грн.,
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в декабре получил 112,905 тыс. грн.,
Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки — 35 961 грн и премии 190 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре — 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 грн.
Напомним, на встрече президента и премьер-министра 17 января была достигнута договоренность о разработке механизма начисления справедливых зарплат и премий чиновникам и топ-менеджерам.
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