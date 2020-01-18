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Богдан пожаловался на "скукатищу" и получил в ответ массу советов
Глава Офиса президента Андрей Богдан, которого Рада заставила подать имущественную декларацию, сделал неожиданную запись в соцсети, признавшись в «скукатище».
Кроме тех, кто предложил соратнику Зеленского устроить шашлыки и вместе выпить пива, на пост отреагировали и критики.
Так, Марианна Моргенштерн напомнила, что в это время министр юстиции «фоткается» на столе, министр культуры — строчит «безумные» законы, «как упрятать за решетку тех, кто не молчит», вице-премьер по евроинтеграции называет свою работу прикольной, а министр финансов с руководством Нацбанка «увлеклись криминальными играми на курсе доллара».
«А глава Офиса президента на весь Фейсбук — криком кричит, что ему скучно. Это даже не „квартал“. Это подворотня», — выразила она свое мнение о происходящем.
Лилия Медведева предложила Богдану поиграть в «квест» — «выжить на пенсию в 2 тысячи».
«Попробуйте, реально весело!», — написала она.
«А работать не пробовали?», — отреагировала Людмила Леонова.
«У нас там самолет сбили, погибли украинцы, если что», — напомнил Евгений Пронин.
Напомним, ранее Богдана заметили в одной компании с олигархом Игорем Коломойским.
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