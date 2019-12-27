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Богдана заметили на тайной встрече с Коломойским: журналисты показали видео
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ранее заявлявший, что у него по ряду вопросов существуют разногласия с Игорем Коломойским, провел в Киеве тайную встречу с олигархом и его бизнес-партнерами.
Об этом узнали журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». Встреча произошла вечером в среду, 25 декабря. В этот день автомобиль Tesla Богдана заметили у отеля Premier Palace. Позже туда же подъехал Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.
Сообщается, что встреча проходила в приватной комнате ресторана. Журналистам удалось зафиксировать, как из помещения вышли представитель неформальной группы «Приват» Михаил Киперман, бывший народный депутат Украины Евгений Геллер, Тимур Миндич и сам Игорь Коломойский.
При этом, по информации журналистов, Андрей Богдан мог скрытно покинуть комнату, где проходила встреча — через черный выход. «Руководитель ОП всячески пытался дистанцироваться от фигуры Коломойского, по крайней мере публично: убеждал журналистов, что нет тем для коммуникации с олигархами, и отмечал, что они с Коломойским имеют „разные взгляды на различные события“. Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского», — говорится в расследовании.
Также журналисты выяснили, что перед этой встречей Андрей Богдан имел беседу с председателем правления НАК «Нафтогаз» Андреем Коболев, с которым они общались около часа в ресторане на Печерске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева сообщила, что самая эффективная коммуникация между Коломойским и президентом Владимиром Зеленским осуществляется через его первого помощника Сергея Шефира.
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