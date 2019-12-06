Рада заставила Богдана таки подать декларацию

Политика

Парламентский комитет Рады по вопросам организации государственной власти отказался от правки, разрешавшей в 2020 году Андрею Богдану, главе Офиса президента, не подавать декларацию. Ранее Богдана уже неоднократно уличали в нарушении закона.

Как сообщает Радіо Свобода, правку отклонили из-за общественного резонанса.

«Я консультировался с одним антикоррупционщиком, я не сам ее придумал… Затем мы послушали разные позиции и увидели определенные угрозы принятия этой нормы», — сказал первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Правка 287 к законопроекту № 2260 предусматривала разрешение главе Офиса президента, а также его заместителям и патронатной службе подавать электронные декларации не в 2020-м, а в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан незаконно пользуется услугами государственной охраны.

Фото: LIGA.net

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