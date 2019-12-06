- 15:05 День ангела Екатерины: поздравления и открытки
- 14:57 Рада заставила Богдана таки подать декларацию
- 14:48 От встречи с Путиным зависит дальнейшее правление Зеленского, — Алексей Арестович
- 14:42 Перед встречей "нормандской четверки" Зеленский отдельно встретится с Меркель
- 14:32 Истребители сопровождают новую украинскую ракету "Нептун": в сеть попало впечатляющее видео
- 14:09 Василий и Анатолий Ломаченко получили престижные боксерские награды по итогам года
- 14:03 Ни слова о Супрун: команда Зеленского устроила зачистку в Минздраве
- 14:00 Турборежим уже не тот: активисты показали реальные показатели работы новой Рады
- 13:50 На Львовщине работники банка украли с депозитов клиентов полтора миллиона гривен
- 13:41 Слухи о смерти Елизаветы II запустил Королевский военно-морской флот
- 13:23 Под Херсоном мать забыла на улице 6-месячную дочку
- 13:19 Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша
Рада заставила Богдана таки подать декларацию
Парламентский комитет Рады по вопросам организации государственной власти отказался от правки, разрешавшей в 2020 году Андрею Богдану, главе Офиса президента, не подавать декларацию. Ранее Богдана уже неоднократно уличали в нарушении закона.
Как сообщает Радіо Свобода, правку отклонили из-за общественного резонанса.
«Я консультировался с одним антикоррупционщиком, я не сам ее придумал… Затем мы послушали разные позиции и увидели определенные угрозы принятия этой нормы», — сказал первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
Правка 287 к законопроекту № 2260 предусматривала разрешение главе Офиса президента, а также его заместителям и патронатной службе подавать электронные декларации не в 2020-м, а в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Андрей Богдан незаконно пользуется услугами государственной охраны.
Фото: LIGA.net
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?