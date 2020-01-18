В Киеве водитель-"автохам" не пропустил скорую, спешащую на помощь годовалому ребенку (видео)

Происшествия

В Киеве, водитель автомобиля Toyota Prado не пропустил на дороге скорую, которая ехала на вызов к ребенку, получившему ожоги. Видео в Facebook опубликовал Влад Антонов.

«Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо», — подписал он под роликом.



Сообщается, что медики спешили на вызов к годовалому ребенку, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригада неотложки передала вызов своим коллегам, которые находились ближе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как водитель-автохам в Киеве наказал сам себя. Пытаясь объехать пробку по рельсам, он угодил в провал и выбраться оттуда самостоятельно уже не смог. А также публиковали фото, сделанное на Владимирской горке в Киеве, на котором показан автомобиль, остановившийся посреди пешеходной зоны.

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