- 23:02 В Киеве водитель-"автохам" не пропустил скорую, спешащую на помощь годовалому ребенку
- 23:02 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC
- 22:46 Вместо морозов туманы: синоптики уточнили “крещенский” прогноз
- 22:12 У Зеленского назвали время и место проведения траурной церемонии памяти жертв рейса PS 752 "Тегеран-Киев"
- 22:04 Королева Елизавета решила судьбу внука: принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов и денег
- 21:40 Создавал аварийную ситуацию на дороге: в Киеве поймали пьяного бывшего топ-чиновника МВД
- 21:05 Что будет с Россией после смерти Путина? Озвучен апокалиптический прогноз
- 20:50 Родился размером с палец: Дмитрий Комаров сообщил о смерти самого маленького человека на Земле
- 20:29 Мне перехотелось жить: экс-узник "ДНР" Асеев рассказал, что его поразило в мирном Киеве
- 19:59 Искали несколько дней: в озере под Киевом нашли тело подростка
- 19:31 Тяжелый день: на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих
- 19:28 Крещение Господне 2020: короткие поздравления и красивые открытки
В Киеве водитель-"автохам" не пропустил скорую, спешащую на помощь годовалому ребенку (видео)
В Киеве, водитель автомобиля Toyota Prado не пропустил на дороге скорую, которая ехала на вызов к ребенку, получившему ожоги. Видео в Facebook опубликовал Влад Антонов.
«Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо», — подписал он под роликом.
Сообщается, что медики спешили на вызов к годовалому ребенку, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригада неотложки передала вызов своим коллегам, которые находились ближе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как водитель-автохам в Киеве наказал сам себя. Пытаясь объехать пробку по рельсам, он угодил в провал и выбраться оттуда самостоятельно уже не смог. А также публиковали фото, сделанное на Владимирской горке в Киеве, на котором показан автомобиль, остановившийся посреди пешеходной зоны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!