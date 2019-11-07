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Настоящее хамство: сеть возмутило фото «короля жизни» на Владимирской горке в Киеве
В сеть выложили фото, сделанное на Владимирской горке в Киеве, на котором показан автомобиль, остановившийся посреди пешеходной зоны. Ранее на стеклянном мосту в столице полицейские поймали скутериста.
Фото в социальных сетях опубликовал «Киев Оперативный». «Король жизни приехал на смотровую площадку, что на Владимирской горке», — говорится в комментарии к фото.
«Судя по авто, не король, а гопота», — так прокомментировал действия автохама один из интернет-пользователей. «Заехал бы этот „король“ в Германии в неположенное место — точно получил бы штраф в размере половины стоимости авто», — добавил второй.
Еще один комментатор подчеркнул, что такой вид хамства прекратиться, когда совершивших подобный поступок людей будут считать не героями, а быдлом, и наказывать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», водитель попытался выехать на автомобиле на стеклянный мост со стороны Владимирской горки, однако был задержан охранниками и Муниципальной вартой.
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