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Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция гонок преследования

23:49 18 января 2020 44
Дмитрий Пидручный
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 19 января, на Chiemgau-Arena в немецком городке Рупольдинг женской и мужской гонками преследования финиширует пятый этап Кубка мира по биатлону.

У женщин на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами по итогам спринта Украина среди 60 участниц будет представлена тремя спортсменками: Юлия Джима отправится на трассу 29-й (отставание от лидера — 1 минута 41 секунда), Вита Семеренко — 34-й (1:51) и Валя Семеренко — 59-й (2:25).

Могла стартовать в гонке по итогам спринта и олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная, но капитан нашей сборной по итогам не самого удачного отрезка эстафеты решила пропустить последнюю дисциплину в Рупольдинге.

«В спринте очень тяжело бежалось, не могла конкурировать с лидерами. Сложно сказать, почему так случилось. Самочувствие было таким же, как и в Оберхофе. Хочу извиниться перед девушками, что не смогла удержать позицию, которую они мне передали. Сегодня я была не я. Решила пропустить гонку преследования. Нужно сделать паузу. Отправимся в Поклюку, где буду акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира. Потом уже поедем с командой в итальянский Ливиньо на тренировочный сбор перед чемпионатом мира», — заявила в интервью biathlon.com.ua Елена Пидгрушная.

В мужской гонке на 12,5 км честь нашей страны после удачного спринта предстоит отстаивать Артему Приме (8-й стартовый номер; отставание от лидера — 27 секунд), чемпиону мира Дмитрию Пидручному (10-й; 35 секунд), Сергею Семенову (36-й; 1 минута 32 секунды) и Антону Дудченко (37-й; 1 минута 33 секунды).

Онлайн-видеотрансляцию женской (13:15) и мужской (15:30) гонок преследования смотрите 19 января на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч ТВ».

Отметим, что в общем зачете Кубка мира лучшая из украинок Елена Пидгрушная, пропустившая старт сезона, занимает 20-ю позицию, Юлия Джима — 33-ю, Валя Семеренко — 34-ю, Вита Семеренко — 38-ю, Дарья Блашко — 41-ю и Анастасия Меркушина — 72-ю. В топ-тройке расположились норвежка Тириль Экхофф, итальянка Доротея Вирер, а также француженка Жулия Симон.

У мужчин Дмитрий Пидручный после попадания в топ-10 в спринте поднялся в общем зачете на 18-е место, а Артем Прима — на 27-е. Антон Дудченко занимает 44-ю строку, Сергей Семенов — 74-ю, а Руслан Ткаленко — 78-ю. В «призах» общего зачета на экваторе розыгрыша Кубка мира места за собой застолбили французы Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кантен Фийон Майе.

Добавим, что шестой этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 23 по 26 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в женской эстафете Украина финишировала в шестерке сильнейших.

Фото biathlon.com.ua

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