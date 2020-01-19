Ветерана АТО зарезали возле кафе в Киеве: первые подробности ЧП

Происшествия

Ночью 19 января в Киеве от ножевых ран умер ветеран АТО. Напомним, перед Новым годом в Киеве на улице Тычины неизвестные подстрелили мужчину.

Инцидент в крещенскую ночь произошел на улице Николая Юнкерова, 28а возле кафе. Мужчина пришел к заведению и попросил о помощи, утверждая, что на него напали. На одежде у него были видны множественные следы крови. Персонал заведения вызвал скорую, но пострадавший умер до их прибытия.

Как сообщает «Информатор», следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, обнаружила на шее умершего, в районе сонной артерии, колотую рану. Также рядом с трупом лежал нож. Личность погибшего установлена. Ему было 32 года. При мужчине нашли удостоверение участника боевых действий.

Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в новогоднюю ночь в центре Киева — на Большой Васильковской была массовая драка с использованием огнестрельного оружия. Перед этим на столичной Троещине неизвестные стреляли и громили торговые павильоны.

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