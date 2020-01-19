Топ-бомбардир Лиги чемпионов поразил хет-триком в своем дебютном матче в бундеслиге (фото, видео)

Спорт

Восходящая звезда европейского футбола, норвежский нападающий Эрлинг Холанд, недавно перешедший в дортмундскую «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга», стал героем гостевого матча чемпионата Германии протитв «Аугсбурга» (5:3).

19-летний форвард, которого в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов опережает только польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (8 и 10 мячей соответственно), дебютировал в немецкой бундеслиге, выйдя на замену на 56-й минуте. К тому моменту «Боруссия» безнадежно проигрывала хозяевам поля — 1:3. Но Холанд перевернул все с ног на голову, оформив в своем первом матче за дортмундцев хет-трик за 23 минуты (56-я, 70-я и 79-я минуты). При этом первый мяч норвежец забил всего через 183 секунды после выхода на замену. Красавец!

К слову, Холанд (его рост — 194 см) — не первый, кто оформил хет-трик в дебютном матче за «Боруссию» против «Аугсбурга». В 2013 году такой фокус уже проделывал Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне защищающий цвета лондонского «Арсенала».

Зато норвежский вундеркинд, покупка которого обошлась «Боруссии» в 45 млн евро («Зальцбург» получил 20 млн евро, 10 миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов — его агенту Мино Райоле), отметился хет-триками во всех клубных турнирах, в которых принимал участие в этом сезоне (в чемпионате и Кубке Австрии, Лиге чемпионов и бундеслиге).

Покупка Эрлингса Холанда обошлась «Боруссии» в 45 млн евро

Добавим, что дортмундская «Боруссия» в турнирной таблице чемпионата Германии с 33 очками делит с «Баварией» (игра в запасе) и «Шальке» третье-пятое места. У «Боруссии» из Менхенгладбаха — 35 пунктов, у лидирующего «Лейпцига» — 40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Холанд забил девять мячей в поединке чемпионата мира U20.

Фото Twitter ФК «Боруссия»

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