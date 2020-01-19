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ВСУ заняли новые позиции в «серой зоне», ранен главарь террористов
ОБСЕ подтвердила, что 72-ая бригада Вооруженных сил Украины заняла, как минимум, одну новую позицию в серой зоне у Орехово близ трассы Бахмутка. На сайте ОБСЕ сказано, что данная позиция не была зафиксирована ранее.
Переселенец Александр Чернов, владеющий ситуацией в медицинских учреждениях ОРДЛО, сообщил, что на Бахмутке ранен большой командир оккупантов.
«Луганск, областная больница — поступил минимум 1 недобитый орк в чине (редкость с лета). Срочно привезли из района под Золотым (рядом с Орехово, северо-запад ЛНР). По слухам, там вчера был замес», — сообщил он.
Как писали «ФАКТЫ», 18 января в результате вражеских обстрелов на донбасском фронте украинские военнослужащие понесли ощутимые боевые и небоевые потери. Один боец Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
Так, за минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Противник применял минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..