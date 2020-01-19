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Боевики продолжают нарушать перемирие: за сутки у ВСУ серьезные потери
В субботу, 18 января, в результате вражеских обстрелов на донбасском фронте украинские военнослужащие понесли ощутимые боевые и небоевые потери. Один боец Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Противник применял минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.
Вражеские обстрелы велись по опорным пунктам наших военных вблизи Песок, Красногоровки, Павлополя, Васильевки, Орехово.
Напомним, с начала месяца Объединенные силы потеряли на Донбассе уже семерых военнослужащих. За 2019 год боевые потери ВСУ составили 132 бойца. Ранения получили 716 украинских военных.
Как сообщали «ФАКТЫ», с начала января в зоне ООС активизировались вражеские снайперы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?