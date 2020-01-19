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Происшествия

Боевики продолжают нарушать перемирие: за сутки у ВСУ серьезные потери

7:41 19 января 2020 90
свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 18 января, в результате вражеских обстрелов на донбасском фронте украинские военнослужащие понесли ощутимые боевые и небоевые потери. Один боец Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Противник применял минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.

Вражеские обстрелы велись по опорным пунктам наших военных вблизи Песок, Красногоровки, Павлополя, Васильевки, Орехово.

Напомним, с начала месяца Объединенные силы потеряли на Донбассе уже семерых военнослужащих. За 2019 год боевые потери ВСУ составили 132 бойца. Ранения получили 716 украинских военных.

Как сообщали «ФАКТЫ», с начала января в зоне ООС активизировались вражеские снайперы.

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