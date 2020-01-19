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В Тернополе массово изготовляли фальшивые паспорта, дипломы и водительские права
Сотрудники правоохранительных органов Тернополя выявили подпольный цех, где массово изготовляли фальшивые документы.
«Организовал незаконный „бизнес“ уроженец Запорожья, подпольный цех оборудовал в собственном доме. В сообщники взял семь человек — украинцев, цыган и жителей Молдовы. В сети Интернета разместили объявления об изготовлении следующих документов: паспорт гражданина Украины, водительские права, свидетельство о регистрации транспортных средств, диплом об образовании, медицинская справка для водителей, номерной знак
По словам начальника Тернопольского управления департамента внутренней безопасности Александра Мерена, «бизнесмены» работали на высококачественной оргтехнике, при этом использовали пленку с защитными голографическими элементами. Отличить подделку от оригинального документа было фактически невозможно.
Фальшивки продавали от пяти до 20 тысяч гривен за документ. Преступная группировка действовала на территориях Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей.
Каждый из злоумышленников выполнял свою функцию: один принимал заказ, второй оформлял и обрабатывал всю информацию, специалисты изготовляли документы. Готовые заказы клиенты получали через почтовые отправления и сразу рассчитывались за работу.
Полиция провела одновременно 34 обыска в семи областях Украины. В ходе спецоперации были изъяты: компьютерная техника, голографические образцы, пластиковые карточки, бланки, мобильные телефоны и сим-карточки. Оперативники обрабатывают информацию о клиентах — заказчиках. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство, ведется следствие.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что сотрудники российских спецслужб за деньги приобретают украинские документы у коррумпированных чиновников и свободно чувствуют себя в Украине. ФСБшники могут беспрепятственно подготовить теракт, не пересекая границу, не вербуя украинцев. Кроме того, они еще и зарабатывают на территории нашей страны, успевая вести здесь и свой бизнес.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..