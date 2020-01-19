В Тернополе массово изготовляли фальшивые паспорта, дипломы и водительские права

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Тернополя выявили подпольный цех, где массово изготовляли фальшивые документы.

«Организовал незаконный „бизнес“ уроженец Запорожья, подпольный цех оборудовал в собственном доме. В сообщники взял семь человек — украинцев, цыган и жителей Молдовы. В сети Интернета разместили объявления об изготовлении следующих документов: паспорт гражданина Украины, водительские права, свидетельство о регистрации транспортных средств, диплом об образовании, медицинская справка для водителей, номерной знак и т. д. », — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

По словам начальника Тернопольского управления департамента внутренней безопасности Александра Мерена, «бизнесмены» работали на высококачественной оргтехнике, при этом использовали пленку с защитными голографическими элементами. Отличить подделку от оригинального документа было фактически невозможно.

Фальшивки продавали от пяти до 20 тысяч гривен за документ. Преступная группировка действовала на территориях Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей.

Каждый из злоумышленников выполнял свою функцию: один принимал заказ, второй оформлял и обрабатывал всю информацию, специалисты изготовляли документы. Готовые заказы клиенты получали через почтовые отправления и сразу рассчитывались за работу.

Полиция провела одновременно 34 обыска в семи областях Украины. В ходе спецоперации были изъяты: компьютерная техника, голографические образцы, пластиковые карточки, бланки, мобильные телефоны и сим-карточки. Оперативники обрабатывают информацию о клиентах — заказчиках. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство, ведется следствие.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что сотрудники российских спецслужб за деньги приобретают украинские документы у коррумпированных чиновников и свободно чувствуют себя в Украине. ФСБшники могут беспрепятственно подготовить теракт, не пересекая границу, не вербуя украинцев. Кроме того, они еще и зарабатывают на территории нашей страны, успевая вести здесь и свой бизнес.

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