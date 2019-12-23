В Украине продают гражданство сотрудникам российской ФСБ: СМИ раскрыли схему

Украина

Сотрудники российских спецслужб, которые за деньги приобрели украинские документы у коррумпированных чиновников, свободно чувствуют себя в Украине. Напомним, недавно на админгранице с Крымом задержали члена «Единой России», ехавшего на материковую часть за украинским паспортом.

Как пишет на «ТСН.Тиждень» журналист Андрей Цаплиенко, ФСБшники могут беспрепятственно подготовить теракт, не пересекая границу, не вербуя украинцев. Кроме того, они еще и зарабатывают на территории нашей страны, успевая вести здесь и свой бизнес.

Журналист сообщает, что контрразведка СБУ устроила обыски в трех украинских городах. По информации СБУ, херсонский сервисный центр выдал права водителя на имя гражданина Украины Иванова Николая Олеговича. Контрразведка считает, что чиновники сервисного центра в Херсоне помогли легализовать офицера российских спецслужб, так называемого помощника по экономическим вопросам оккупационной администрации в Донецке. Выдали ему водительское удостоверение. Настоящее имя россиянина Николай Сытов.

Согласно свидетельству, украинец Николай Иванов, он же россиянин Николай Сытов, учился в автошколе в Славянске Донецкой области с декабря 2016 по март 2017.

Для легализации на территории Украины вражеский офицер превращается в добросовестного плательщика налогов. И тут, по словам Цаплиенко, ему снова помогают продажные украинские чиновники. Чтобы оформить идентификационный код, нужно предоставить паспорт гражданина Украины. Он был у российского офицера. В оккупированном Донецке чистых украинских книжечек осталось множество. Но еще с мая 2014 года в реестре МВД они числятся среди похищенных и утраченных. Украинские налоговики не посчитались с тем, что паспорт пробивается, как украденный, и выдали все необходимые документы новоиспеченному бизнесмену с российскими погонами.

В государственной налоговой инспекции в Дружковке, где российский советник главаря боевиков оформлял себе украинские документы, уверяют, что разрешение выдать документ им дали из Киева. Если верить налоговикам, ФСБшник Сытов сам пришел сюда с фальшивым украинским паспортом. Но контрразведка СБУ, которая разоблачила Иванова-Сытова, считает, что там врут. Россиянин не появлялся ни в Дружковке, ни в Славянске, ни в Херсоне. Везде документы за него получало другое лицо. Такие услуги на черном рынке стоят около 1000 долларов, говорят в СБУ.

Цаплиенко пишет, что за пару тысяч долларов украинские чиновники создали новую личность офицеру страны-агрессора.

Семен, родной брат Николая Иванова-Сытова, тоже офицер ФСБ, советник покойного главаря «ДНР» Александра Захарченко, занимается вопросами поставок вооружения. В оккупированном Донецке братья работают в тандеме. Их украинские контрразведчики разоблачили в тот момент, когда россияне готовили теракт в Управлении СБУ в Мариуполе. Атаку удалось предотвратить. И выйти не только на схему легализации агентов, но и на их бизнес.

Сытовы занимались перегоном в Россию украденных в Украине автомобилей. Создали целый канал переправки.

Кроме того, как выяснилось, Николай Сытов еще и торговал партиями похищенного угля. Через посредников даже открыл фирму прямо в центре Киева. Журналисты пришли на это место и не нашли такого адреса вообще.

«Беда в том, что под этой фиктивной пропиской зарегистрировано 112 подобных фирм. И это выводит расследование деяний вражеских агентов на новый уровень», — пишет Цаплиенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», диверсанта, который по заданию ФСБ собирался устроить взрыв и оставить без воды Харьков, приговорили к пяти годам заключения.

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