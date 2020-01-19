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В Одессе пьяный водитель жестоко избил полицейского
В Одессе задержан мужчина, избивший полицейского.
Как сообщили в Суворовском отделе полиции, 47-летний злоумышленник во время прохождения медицинского осмотра был уличен в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Во время освидетельствования он «обругал» врачей и полицейского, а потом набросился на правоохранителя с кулаками. В результате сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Задержала правонарушителя вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции.
По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа следователями начато производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» (ч. 1 ст. 345) Уголовного кодекса Украины. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве водитель-хулиган тяжело травмировал полицейского, наехав своим авто ему на ногу.
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