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На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
В районе Золотого вследствие минометного обстрела были ранены 8 военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Позиции украинских бойцов были обстреляны из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщил блогер и волонтер Serg Marco на своей странице в Facebook.
Волонтер показал последствия обстрела и обратил внимание, что в штабе операции Объединенных сил об этом обострении не упоминается. Говорится лишь об обстреле возле Орехово.
Блогер подозревает, что такие «правки» в сводках — умышленные, чтобы не упоминать район, откуда недавно отвели украинские войска.
«Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом. Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят», — констатирует блогер.
В штабе ООС действительно утверждают, что на всех трех участках линии разграничения, откуда отвели украинских военных, соблюдается режим тишины.
Напомним, в субботу, 18 января, в результате вражеских обстрелов один боец Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения. В тот день упоминалось об обстрелах в районе Орехово, а также возле Песок, Красногоровки, Павлополя, Васильевки.
Фото Serg Marco/Facebook
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