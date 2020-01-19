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Общество и люди

Полярное Крещение: украинцы устроили крещенские купания в Антарктиде (фото)

20:57 19 января 2020 271
антарктида
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские полярники в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» показали, как отмечают праздник Крещения. Сначала все желающие посетили часовню Св. Владимира — самую южную на планете часовню Православной церкви Украины. Затем полярники устроили традиционные купания в бухте Марина Пойнт.

Сейчас в Антарктиде полярное лето, а температура воды в антарктической «купели» составляет минус 0,5 градуса (из-за концентрации солей вода замерзает при более низких температурах).

полярники

Ранее полярники поделились, что, как и на родине, соблюдают традиции: встречают Новый год со специально наряженной искусственной елкой, а на Рождество готовят праздничный ужин из 12 постных блюд.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали яркие фото, как отмечали Крещение жители Киева в столичном Гидропарке и как к украинским традициям приобщились сотрудники посольства США.

Фото uac.gov.ua

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