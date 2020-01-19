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"Еврейская кровь": Зеленский рассказал о своих корнях
Президент Владимир Зеленский заявил, сославшись на опрос Pew Research Center, что в Украине — самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Ранее сообщалось о том, что глава государства возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы в Иране и коротко пообщался с родственниками погибших, выразив им искренние соболезнования.
Свое видение ситуации с «национальным вопросом» он высказал в интервью изданию The Times of Israel, которое дал накануне своего визита в Израиль.
«У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом. Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации. То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было продемонстрировано еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но это очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру», — сказал глава государства.
На вопрос журналиста какие традиции были в семье президента — еврейские или православные, Зеленский сказал, что у него была обычная советская еврейская семья.
«Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в советском государстве как таковом», — сказал президент.
Также Зеленский заявил, что хотел бы выступить 22−23 января в Иерусалиме на Мировом форуме Холокоста, посвященному 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.
По словам президента Украины, было бы справедливо предложить ему выступить на этом мероприятии.
«Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат… Нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии», — сказал Владимир Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста. В МИД Украины назвали претензии безосновательными, напомнив коллегам о «цивилизованных нациях».
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