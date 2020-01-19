Украина

В "Борисполе" прощаются с жертвами авиакатастрофы в Иране: онлайн-трансляция

В воскресенье, 19 января, в международном аэропорту «Борисполь» проходит траурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО 8 января под Тегераном.

Офис президента пригласил представителей СМИ в 13:00 собраться у терминала «В».

Ранее в МАУ анонсировали время прощания с погибшими с 13:00 до 19:00 в терминале «В». В компании также предупредили, что паркинг P8 аэропорта «Борисполь» непосредственно перед терминалом «В» не работает. Автомобили можно парковать в новом многоуровневом паркинге напротив терминала D.

«Вниманию всех автомобилистов, прибывающих на церемонию прощания в терминал „В“ — первая и вторая линии подъезда к терминалу будут блокированы с целью обеспечения безопасности. Доступные к движению транспорта будут исключительно 3 и 4 линии», — говорится в сообщении.

Окно трансляции появится за несколько минут до начала церемонии.

Отметим, президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне предложил встретить невинные жертвы катастрофы автомобильным сигналом в 11:00 по Киеву и «почетной стражей» в аэропорту Борисполя.

В связи с траурными мероприятими, в районе международного аэропорта «Борисполь» будут введены временные ограничения дорожного движения.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли 176 человек из 7 стран, в том числе 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа.

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