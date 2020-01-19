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«Динамо» – «Нефтчи»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
В понедельник, 20 января, киевское «Динамо» проведет второй из шести товарищеских матчей на сборе в турецком Белеке, который продлится до 28 января.
Соперник команды Алексея Михайличенко — азербайджанский «Нефтчи», восемь раз становившийся чемпионом своей страны. Отметим, что буквально за пару дней до контрольного матча с «Динамо» на тренерском мостике бакинцев произошла рокировка — вместо итальянца Роберто Бордина исполняющим обязанности наставника команды стал Физули Мамедов.
Как и «Динамо», «Нефтчи» также уже провел один контрольный матч во время зимнего периода подготовки. И если киевляне сыграли вничью с варшавской «Легией» — 1:1 (Цитаишвили, 45 — Антолич, 13), то бакинцы были разгромлены другим польским клубом «ЛКС Лодзь» — 0:4 (Коррал, 7, 38, Сайдак, 60, Секулски, 72, с пенальти).
В прямой трансляции матч «Динамо» — «Нефтчи» (начало — в 16:00 по киевскому времени) смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» отправилось на сбор в Турцию без Беседина и Родригеса.
Фото ФК «Динамо»
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