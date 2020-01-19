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Обрушение трибун с болельщиками во время футбольного матча в Индии: пострадали 50 человек
На юго-западе Индии — страны, где кобры научились бороться с загрязнением окружающей среды — произошла трагедия во время футбольного матча: обвалились временные трибуны с болельщиками.
Об этом сообщает Outlook India.
Пострадавших доставили в районные больницы. Сообщается, что серьёзных ранений никто не получил.
По данным издания, на стадионе присутствовали известные индийские футболисты Инивалаппил Мани Виджаян и Бачунг Бхутиа, они в безопасности.
«Согласно предварительным отчётам, никто не пострадал от серьёзных травм. Полиция, пожарная команда и добровольцы хорошо координируют свою работу, чтобы помочь раненым», — поспешил заявить чиновник округа.
Матч был посвящён сбору средств для помощи семьи футболиста Радхакришнана Дханараджана, который умер прямо на поле во время игры 29 декабря от остановки сердца.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой трагедии во время футбольного матча: во время матча на Кубок независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед» судье пришлось остановить напряженный поединок из-за того, что на стадион неожиданно прилетело огромное количество пчел, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей. Участники матча были вынуждены броситься на газон, а потом бежать с поля, чтобы хоть как-то укрыться от насекомых. То же самое сделали запасные игроки и даже некоторые из зрителей.
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