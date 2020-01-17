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Мир

Какая гадость! Кобра выплюнула пластиковую бутылку (невероятное видео)

3:13 17 января 2020 57
Кобра и бутылка
Инф. «ФАКТОВ»

Все больше представителей фауны страдает от мусора, оставленного человеком. От него погибают не только киты, которых находят со 100 кг отходов в желудке, но и другие представители животного мира, в том числе и рептилии.

К счастью, некоторые из них пытаются самостоятельно бороться с пластиком, которые случайно поедают.

Так, сотрудник лесной службы Индии Парвин Касван опубликовал видеозапись, на которой показано как кобра, принявшая зеленую пластиковую бутылку за добычу, выталкивает ее обратно.

Эколог напоминает, что кобры обладают способностью выплевывать ненужную ей пищу целиком, тогда как проглоти бутылку другое животное, оно бы погибло в мучениях.

В то же время Индия входит в топ-20 стран, загрязняющих планету пластиком. Индийцы в среднем используют 11 кг пластика в год на человека, что, конечно, намного меньше по сравнению со 109 кг в США.

Но даже сейчас Индия ведет «антипластиковую политику»: к 2022 году здесь планируется полностью запретить одноразовые пакеты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запретят использовать пластиковые пакеты.

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