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Какая гадость! Кобра выплюнула пластиковую бутылку (невероятное видео)
Все больше представителей фауны страдает от мусора, оставленного человеком. От него погибают не только киты, которых находят со 100 кг отходов в желудке, но и другие представители животного мира, в том числе и рептилии.
К счастью, некоторые из них пытаются самостоятельно бороться с пластиком, которые случайно поедают.
Так, сотрудник лесной службы Индии Парвин Касван опубликовал видеозапись, на которой показано как кобра, принявшая зеленую пластиковую бутылку за добычу, выталкивает ее обратно.
Эколог напоминает, что кобры обладают способностью выплевывать ненужную ей пищу целиком, тогда как проглоти бутылку другое животное, оно бы погибло в мучениях.
When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 10 января 2020 г.
В то же время Индия входит в топ-20 стран, загрязняющих планету пластиком. Индийцы в среднем используют 11 кг пластика в год на человека, что, конечно, намного меньше по сравнению со 109 кг в США.
Но даже сейчас Индия ведет «антипластиковую политику»: к 2022 году здесь планируется полностью запретить одноразовые пакеты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запретят использовать пластиковые пакеты.
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