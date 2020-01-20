Смертельно острые шпоры: в Индии бойцовский петух зарезал мужчину

Мир

В Индии, где во время благотворительного матча обрушилась трибуна со зрителями, на днях произошел еще один несчастный случай: в индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями.

Об этом пишет сайт РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что во время петушиных боев к ногам птиц привязывают острые шпоры. Инцидент произошел, когда один из организаторов поединка взял вооруженного петуха на руки, чтобы выпустить его на арену. Пытаясь вырваться, птица полоснула одного из зрителей по животу и зарезала его. Мужчина скончался от кровопотери.

По традиции, петушиные бои устраивают во время праздника Макара-санкранти, который отмечают в середине января. Поединок продолжается до гибели или смертельного ранения одной из птиц. Опасный спорт не исчез даже после запрета, который был введен Верховным судом Индии.

В 2019 году сообщалось, что на юге Австралии пожилая женщина истекла кровью после того, как ее клюнул петух. Клюв птицы проколол варикозную вену на ее ноге.

Ранее «ФАКТЫ» писали о совершенно противоположном случае, когда жертвой стал петух: во Франции спортсмен откусил голову птице, отметив таким варварским способом свою победу.

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