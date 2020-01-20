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"Нашли общий язык": Гончарук рассказал, как Зеленский отнесся к опубликованным записям
Премьер-министр Алексей Гончарук, аудиозаписи которого якобы опубликовали в Сети противники реформ и коррупционеры, рассказал, как отнесся к скандалу с «пленкам» президент Владимир Зеленский.
Свою точку зрения он изложил в интервью телеканалу «Украина 24» в воскресенье вечером.
«Я думаю, что президент — взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее», — сказал Гончарук, отвечая на вопрос, не обиделся ли на него президент.
Он также рассказал, что совещание, во время которого осуществлялась запись, является еженедельным — подобные проводят по понедельникам.
По словам главы правительства, они тесно сейчас сотрудничают с Национальным банком, и «записанная» встреча также не была экстраординарной.
«Мы постоянно наблюдаем за тем, какие макроэкономические процессы происходят, у нас каждый понедельник совещание. Например, завтра у нас будет примерно такое же совещание. Это регулярное рабочее событие, которое мы проводим регулярно. Для того, чтобы наши органы, которые отвечают за фискальное направление политики, и Национальный банк, который отвечает за монетарную политику, хорошо понимали друг друга», — пояснил он.
Также Гончарук отметил, что у правительства не всегда совпадают позиции с Нацбанком относительно монетарной политики.
Напомним, что после появления аудиозаписей с якобы голосом премьер-министра Алексея Гончарука он 17 января сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке. Вечером того же дня стало известно, что Зеленский не принял отставку Гончарука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров. Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. Кроме того, Зеленский требует наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.
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