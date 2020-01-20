Смертельный прорыв трубы в российском отеле: появилось видео с места ужасного ЧП

Мир

В России в Перми порыв трубы с горячей водой в ночь на 20 января привел к затоплению кипятком мини-отеля «Карамель» и смерти людей. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Отель находился на цокольном этаже жилого дома. Когда подъехали спасатели, гостевые комнаты были заполнены паром. Такой же горячий пар валил из входных дверей в гостиницу.

Теперь владельцев отеля подвергнут проверке. Местные жители уже проговорились, что трубы в здании рвет далеко не в первый раз, но раньше как-то удавалось избежать человеческих жертв. По предварительным данным, в здании перед началом отопительного сезона был проведен ремонт и трубы были обновлены.

Напомним, уже известно, что после порыва трубы, пятеро постояльцев «Карамели» скончались, обварившись кипятком. Еще трое получили сильные термические ожоги и сейчас находятся в больнице.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 13 января в Киеве в результате порыва на теплотрассе залило кипятком нижние этажи торгового центра Ocean Plaza. Пострадала девушка-продавец, не успевшая убежать от потока горячей воды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter