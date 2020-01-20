- 07:44 Льва ждет карьерный рост, а Козерог избавится от уймы проблем: гороскоп на неделю
- 07:40 Немного подморозит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 07:34 Донорские органы можно будет сохранять в течение недели
- 07:28 Как превратить ваше хобби в прибыльный бизнес: советы эксперта
- 07:17 Смертельный прорыв трубы в российском отеле: появилось видео с места ужасного ЧП
- 06:50 Мендель не выдержала: Офис президента ограничил комментарии на своей странице в Instagram
- 06:35 "Маркетинг от Бога": перед праздником в сети появились специальные "крещенские" купальники
- 06:25 Насмерть обварились кипятком: в РФ в отеле прорвало трубу, погибли пять человек
- 05:52 "Нашли общий язык": Гончарук рассказал, как Зеленский отнесся к опубликованным записям
- 05:29 Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото
- 04:50 Тейлор Свифт выгнала Джастина Бибера с тренировки в спортзале: что произошло
- 04:25 "Выбора не было": принц Гарри рассказал о решении отказаться от выполнения королевских обязанностей
Смертельный прорыв трубы в российском отеле: появилось видео с места ужасного ЧП
В России в Перми порыв трубы с горячей водой в ночь на 20 января привел к затоплению кипятком мини-отеля «Карамель» и смерти людей. Очевидцы опубликовали видео с места событий.
Отель находился на цокольном этаже жилого дома. Когда подъехали спасатели, гостевые комнаты были заполнены паром. Такой же горячий пар валил из входных дверей в гостиницу.
Теперь владельцев отеля подвергнут проверке. Местные жители уже проговорились, что трубы в здании рвет далеко не в первый раз, но раньше как-то удавалось избежать человеческих жертв. По предварительным данным, в здании перед началом отопительного сезона был проведен ремонт и трубы были обновлены.
Напомним, уже известно, что после порыва трубы, пятеро постояльцев «Карамели» скончались, обварившись кипятком. Еще трое получили сильные термические ожоги и сейчас находятся в больнице.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 13 января в Киеве в результате порыва на теплотрассе залило кипятком нижние этажи торгового центра Ocean Plaza. Пострадала девушка-продавец, не успевшая убежать от потока горячей воды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.